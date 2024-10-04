DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Arama Kurtarma Birimi’nin 70 gönüllüsü Orman yangınları eğitimini başarı ile tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan öğretmenlerden kurulu arama kurtarma ekipleri ülke genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Düzce’de bulunan öğretmenlerden kurulu MEB AKUB ekibi de eğitimlerini alarak arama kurtarma alanında uzmanlaşmaya devam ediyor. Daha önce bir çok eğitim alarak dikkat çeken 70 gönüllü öğretmen son olarak orman yangınları ile mücadele konusu ile ilgili Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden yangın eğitimi aldı. AFAD işbirliğinde yangın gönüllü eğitimi alan öğretmenler, eğitimi başarı ile tamamladı.