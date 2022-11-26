Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki okullarda bulunan öğretmenler odaları farklı bir görünüme kavuşacak.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki okullarda bulunan öğretmenler odaları farklı bir görünüme kavuşacak.

Pazaryeri’nde “Öğretmen Bir Değer; Her Şeye Değer” projesi çerçevesinde Kaymakamı Ferhat Altay, ilçedeki bütün öğretmenler odalarını yeniliyor. Kınık İlkokulu öğretmenler odası proje ile yeni nesil öğretmenler odası stiliyle yeni bir görünüme kavuştu. İlçe Kaymakamlığı tarafından yenilenen Kınık İlkokulu öğretmenler odası açılışı, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.