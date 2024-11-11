Millî Eğitim Bakanlığının 50 pilot ilde sürdürdüğü ve Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği Öğretmen Akademileri projesi çerçevesinde, öğretmenler Menteşe’nin tescilli tarihi mekânlarını gezdiler.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Öğretmen Akademileri’ projesi, öğretmenleri okul dışındaki hayat ile irtibatlandırma faaliyetlerine ağırlık vermişti. Bu çerçevede illerde düzenlenen Öğretmen Akademileri hayata geçirilmesinin ardından Millî Eğitim Bakan yardımcısı ve projenin fikir babası Dr. Ömer Faruk Yelkenci’nin de bir konuşma yaparak katıldığı açılış töreni ile Öğretmen Akademileri başlamıştı.

Muğla’da başlayan Öğretmen Akademileri çerçevesinde Şehir ve Kültür Akademisi, Menteşe gezisi gerçekleştirdi. Şehir ve Kültür Akademisi’nin organize ettiği gezi, Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilciliği (AGADEMİ) önünde toplanarak başladı; rehberlik ve tanıtımları, Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl temsilcisi ve Emekli Prof. Dr. Namık Açıkgöz yaptı.

Yapılan geziye 60 civarında öğretmen katıldı. Öğretmenler Menteşe ve diğer ilçelerden gelerek şehrin tescilli kent dokusunun zenginlikleri ile buluştular. Yapılan gezide Kurşunlu Camii, Yağcılar Hanı, Arasta, Zahire pazarı, Saatli kule, Eski Muğla sokakları, Şahidi, Saburhane ve Mihail ustanın yaptığı taş evler gezildi. Gezide, binaların özellikleri, kuzulu kapılar, köşelerin pahlanarak geçişi rahatlatması, sokakların deve ve at yüküne göre düzenlenmesi, Arasta’da hammadde temini dışında imal ve üretim anlayışının hakim olduğu gibi bilgiler edinildi.

Kurşunlu camiinin kurşun kaplamasının önemi ve iç süslemelerindeki modern resimler görüldü. Koca Mustafa Efendi Kütüphanesi ziyaret edilerek Koca Mustafa Efendi ve Kütüphanesi hakkında bilgi verilip eski yazılı kitabesinde geçen “Mevlevî” ibaresine dikkat çekilerek bunun Muğla’daki kitabelerdeki tek örnek olduğu dile getirildi.

Şâhidî Camii ve türbesinde, Şâhidî’nin hayatı kısaca anlatılarak aynı zamanda bir Mevlevihane olan caminin iç mekânının yuvarlak olmasının sebebinin de semahane olduğuna işaret edildi ve sütunlarında Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar)’a işaret olduğu aktarıldı. Gezi ekibi daha sonra Saburhane yolu üzerindeki kitabesi eski yazılı ve Grek harfli Satıroğlu çeşmesini ziyaret etti ve oradan Apostol hanı ve Saburhane meydanı gezildi. Gezinin son kısmında Ragıp Bey caddesindeki kreşin köşesindeki M harfi görüldü ve bunun Mihail Usta’nın imzası olduğu ifade edildi.

Gezinin sonunda Konakaltı Kültür Merkezi gezildi ve Saadet Hanım konağı karşısındaki çınarın altında, Yörük Ali Efe ile Çakıcı Mehmet Efe’nin karşılaşmaları hikâyesi anlatılarak gezi sona erdi.

Geziye katılan öğretmenler, proje çerçevesinde böyle bir gezi ile yaşadıkları şehrin zenginliklerini fark ettiklerini dile getirerek memnuniyetlerini ifade ettiler ve projeyi hazırlayıp hayata geçiren yöneticilere teşekkür ettiler.