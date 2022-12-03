Kayseri’de 2 öğretmen, kentte kurulan 17 kadın kooperatifinde üretime başlayan kadınlar için şarkı besteledi.

Kayseri’de 2 öğretmen, kentte kurulan 17 kadın kooperatifinde üretime başlayan kadınlar için şarkı besteledi.

Kayseri Valiliğinin öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlıkları ve Belediyeleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımlarıyla kadın kooperatifleri kuruldu. Kadın kooperatiflerinde, kadınlar üretimin her safhasında, istiridye mantarından çikolataya, halı dokumadan aksesuar çantalarına, Kayseri’nin tanınmış lezzetlerinden mantı üretimine çeşitli gıda malzemelerine kadar birçok farklı türde oluşturdukları ürünlerle boy gösteriyor. 200 kadın üye ile çıkılan yolda, kadın kooperatifleri her geçen gün büyürken, bu güzel oluşuma anlamlı bir destek de Kayseri’de görev yapan öğretmenlerden geldi. Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emine Baksi’nin sözlerini yazdığı, Özel Talas Tekden İlkokulu Müzik Öğretmeni Hakan Koçer’in bestelediği “Üreten Kadınlarla” isimli eser yine Emine Baksi’nin yorumuyla ses buldu.

Kadın üretimi ve dayanışmasının vurgulandığı çalışma için bir de klip çekildi. Öğretmenlerin ve kooperatiflere üye kadınların yer aldığı klip, Kayseri denilince ilk akla gelen mekanlardan olan Erciyes Dağı ile başlayıp ilçelerdeki kadın kooperatiflerinden görüntülerle devam ediyor ve yine Kayseri’nin birer doğa harikası olan Kapuzbaşı şelaleleri ve tarihi Soğanlı Vadisi’ne ait görsellerle izleyenlere seyir zevki sunuyor.