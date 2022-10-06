DÜZCE (İHA) – Düzce’de "Görevimiz İlk Yardım" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde öğretmenlere ilk yardım eğitimi veriliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de "Görevimiz İlk Yardım" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde öğretmenlere ilk yardım eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde öğretmenler ilk yardım konusunda bilgi sahibi oluyor. Düzce’de de eğitimler, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan İlk Yardım Eğitim Merkezinde veriliyor. Okullarda oluşabilecek düşmeler, kesici veya delici yaralanmalara ilk olarak nasıl müdahale edilmesi gerektiği, bayılmalarda öğrencilerin nasıl durması gerektiği ile ilgili teknik bilgiler uygulamalı olarak öğretmenlere gösteriliyor. Eğitimler sonunda öğretmenlere sertifika veriliyor.