Şehitkamil Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde düzenlediği geleneksel çocuk şenliği ile yüzlerce minik öğrenciyi oyun ve sportif etkinliklerle buluşturdu. Geleneksel hale gelen organizasyonda öğretmenlerin, öğrencilerine eşlik ettiği anlar birbirinden renkli anlara sahne oldu.

‘Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi’ çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinlikte akıl ve zeka oyunları, geleneksel çocuk oyunları, beceri koordinasyon parkurları ve yetenek yarışmaları katılımcı öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Ay-yıldızlı coşkuyla gerçekleştirilen etkinlikler sırasında, öğretmenler de öğrencilerin mutluluğuna ortak olurken, öğrencilere yapılan ikramlar ve hediye dağıtımları, çocukların yüzlerindeki mutluluğu taçlandırdı.

"Birlik, beraberlik ve dayanışma hukukumuzu pekiştiriyoruz"

Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi çerçevesinde etkinliklerin Ekim ayı boyunca devam edeceğini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleneksel organizasyonlarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlediğimiz gençlik ve spor organizasyonlarıyla müstesna anlar yaşıyoruz. Bu yıl da çocuklarımızı bu coşkuya ortak etmek ve onlara unutamayacakları hatıralar yaşatmak istedik. Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi çerçevesinde düzenlediğimiz etkinliklerimiz, ay boyunca farklı tesislerde devam edecek ve öğrencilerimize eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunmayı sürdüreceğiz. Şehitkamil Belediyesi olarak, toplumun farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenleyerek birlik, beraberlik ve dayanışma hukukumuzu pekiştiriyoruz. Gururumuzu geleceğe taşıyacak çocuklarımız ve gençlerimizle bir arada olmaya, onları tesislerimize misafir etmeye devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.