Karabük’teki Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu öğretmenleri ‘Erasmus-Dijital Geleceğim Okul’ projesi çerçevesinde Avusturya’nın başkenti Viyana’ya giderek bir takım etkinliklere katıldı.

Karabük’teki Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu öğretmenleri ‘Erasmus-Dijital Geleceğim Okul’ projesi çerçevesinde Avusturya’nın başkenti Viyana’ya giderek bir takım etkinliklere katıldı.

Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu’ndan 8 öğretmen Viyana’da Web 2.0 araçları kursu alarak video, müzik ile eğitim etkinlikleri oluşturma, dijital değerlendirmeler ve kendi branşları ile ders içerikleri oluşturup sunum yaptılar.

Kursun ardından öğretmenler ‘Erasmus+ School Education’ projesi çerçevesinde Viyana’daki bazı okullarda bir hafta iş başı gözlem faaliyetleri bünyesinde eğitim sistemi ve okul kültürüne yönelik bilgiler alıp gözlem yapma imkanı yakaladılar.

Kullanılan bilişim teknolojilerini tanıyan öğretmenler, uzaktan eğitim sürecini kendi okullarında nasıl yürüttükleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

İklim değişikliği ve alınacak önlemler ile yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunan öğretmenler okullardaki sosyal etkinlileri inceleyerek deneyimleme fırsatını da yakaladılar.

Viyana Türk büyükelçiliğini de ziyaret eden öğretmenler Büyükelçi Ozan Ceyhun ve Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Yusuf Yıldız’a projeleri hakkında bilgiler sundu.