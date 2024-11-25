24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser düzenlendi. İlçedeki bazı okullarda görev yapan ve tamamının müzik öğretmenlerinden oluşan topluluk, sergilediği performans ile izleyenleri büyüledi.

Düzenlenen konsere; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Meclis Üyesi Sezai Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Şube Müdürleri Özkan Yıldırım, Muhammet Atlı, Veli Ceng, bir önceki dönem İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma sorumlusu İsmail Baş ile öğretmenler ve kalabalık topluluk katıldı.

Konser öncesinde saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz yaptığı konuşmasında, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenlere ve konsere ev sahipliği yapan Oktay-Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Aksoy’a ve katılımcılara teşekkür etti.

Alagöz’ün konuşmasının ardından konserde görev alan ve tamamının müzik öğretmenlerinden oluşturduğu topluluğun seslendirdiği pop, Türk sanat, Türk Halk müziği ile çeşitli ezgiler ve türküler öğretmenler tarafından hem çalındı hem de söylendi. Konser sonunda İlçe Kaymakamı Adem Kaya katkılarından dolayı müzik öğretmenlerine ve koroya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Konser günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.