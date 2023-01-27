Şırnak’ın Uludere ilçesi Uzungeçit bbeldesinde, evde ders çalışma olanağı olmayan öğrenciler için akşam okulların kapısı açılıyor. Sobalı evlerde ders çalışma olanağı bulunmayan öğrenciler için kaloriferler yakılırken, sessiz ve temiz ortamda öğretmenler eşliğinde etüt çalışması yapılıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Uzungeçit bbeldesinde, evde ders çalışma olanağı olmayan öğrenciler için akşam okulların kapısı açılıyor. Sobalı evlerde ders çalışma olanağı bulunmayan öğrenciler için kaloriferler yakılırken, sessiz ve temiz ortamda öğretmenler eşliğinde etüt çalışması yapılıyor.

Gönüllü öğretmenlerin katıldığı derslerde, öğrenciler sıcak ortamda ders çalışmanın heyecanı yaşadı. Uzungeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde başlatılan uygulama, öğrenciler ve velileri mutlu etti. Kalabalık nüfusa sahip ailelerin çocuklarının sobalı evde ve ders çalışma fırsatı bulmadığını göz önünde bulunduran yetkililer hareket geçti.

Dershane bulunmayan beldede sınava hazırlanan öğrencilere destek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi iş birliğinde geçen yıl Uzungeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde akşam saatlerinde kurs verilmeye başlandı.

Verilen destek sayesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 18 öğrenciden 10’u üniversiteye yerleşti. Bu yıl da okulda 7’si LGS’ye, 23’ü YKS’ye, 4’ü de KPSS’ye hazırlanan 34 öğrenci takviye eğitim alıyor. Okuldaki 8 öğretmen, hafta içi 5 gün 19.00-22.00 saatleri arasında beldede LGS, YKS ve KPSS’ye hazırlanan çocuk ve gençlere gönüllü eğitim desteği sunuyor.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirbaş, ilçenin kış şartlarının en sert geçtiği beldede olduklarını ifade etti. Burada yaklaşık iki yıldır, Uzungeçit Anadolu İmam Hatip Lisesinde uyguladıkları bir projeleri olduğunu aktaran Demirbaş, "Öğrenciler derslerini aldıktan sonra, gönüllü öğretmenlerimiz tarafından saat 19.00’dan sonra 3 saat süren çalışmaları oluyor. Sadece 12. sınıflarımıza yönelik değil, beldede bulunan mezun ve KPSS’ye hazırlanan lisans ve ön lisans öğrencilerimize okulumuzun kapılarını açıyoruz. Gönüllü öğretmenlerimiz onlara rehberlik ediyorlar. Öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyorlar” dedi.

Öğrencilerden Mihdi Bayram, okul müdürü tarafından kendilerine dershane tarzında gece etüdü açıldığını kaydetti. Evde çalışma imkanları olmadığını dile getiren Bayram, "Evde çalışma ortamı yok, dershane ortamı yok. Okulda oluşturulun çalışma ortamıyla beraber, öğretmenlerimize bire bir soru sorabiliyoruz. Psikolojik danışmanlık yapabiliyorlar öğretmenlerimiz. Hocalarımıza her konuda danışabiliyoruz. Bu da bize büyük bir katkı sağlıyor. Geçen yıl 9 arkadaşımız burada çalışarak güzel üniversiteler kazandılar. Bizde onları rol model olarak görüp, güzel üniversiteler kazanacağız" diye konuştu.

Öğrenci Zerda Bayram ise, iki yıldır mezun olduğunu ve evde çalışma ortamı olmadığı için öğretmenlerinin kendilerine çalışma ortamı sunduğunu söyledi. Gece etütleri diye bir çalışma başlatıldığını belirten Bayram, "Bizimde çok hoşumuza gitti. Çünkü gerçekten evde hiçbir şekilde çalışamıyoruz. Sürekli bir iş içerisindeyiz. Ev ortamı da çok kalabalık. O yüzden bizde okula çalışmaya geliyoruz. Bir dershanenin bize katmadığı imkanları biz burada görüyoruz. Öğretmenlerimiz bizlere çok yardımcı oluyorlar. Geçen sen öğrencilerimiz buradan mezun oldular, bizde yapabiliriz” ifadelerinde bulundu.