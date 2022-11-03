Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım’ın yaklaşmasıyla birlikte Eskişehir’deki çiçekçilerde hareketlilik başlarken, çiçekçi esnafı normale göre satışlarının 10 katına çıktığını kaydetti.

Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım’ın yaklaşmasıyla birlikte Eskişehir’deki çiçekçilerde hareketlilik başlarken, çiçekçi esnafı normale göre satışlarının 10 katına çıktığını kaydetti.

Her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım’ın yaklaşması nedeniyle çiçekçilerde mesai yoğunluğu arttı. Öğretmen olan yakınlarına çiçek almak isteyen vatandaşlar, öğrenciler ve öğrenci aileleri Öğretmenler Günü için çiçek siparişlerini vermeye başladı. 24 Kasım’ın bu yıl hafta içi kutlanacak olması nedeniyle satışların yüksek olmasını beklediklerini söyleyen çiçekçi Nurgül Çelik, özel günlerde çiçek fiyatlarının artış gösterdiğini belirtti. Fiyat yüksekliğinde, özel günlere yakın tarihlerde gerçekleştirilen çiçek mezatlarında açık artırmayla alım yapılmasının etkili olduğunu belirten Çelik, mecburi olarak bu farkı satış fiyatlarına yansıttıklarının vurguladı.

“Satışlarımız normale göre neredeyse 10 katına çıkıyor”

Öğretmenler Günü gibi özel günlerde satışlarının ciddi oranda yükseldiğini kaydeden Nurgül Çelik, "Öğretmenler Günü’nde okulların aile birliği bölümleri öğrenci aileleri ya da yakını öğretmen olanlar çiçek göndermek istiyor. Öğretmenler Günü hafta sonuna denk geldiğinde neredeyse hiç iş yapamamıştık ancak bu yıl hafta içine denk geliyor. Hafta içi olduğu zaman iyi iş yapıyoruz. Satışlarımız normale göre neredeyse 10 katına çıkıyor. Terarium ve mini bahçe kalıcı olduğu için daha çok tercih ediliyor. Öğretmenler Günü için özel tasarlıyoruz. Fiyatlarda ise geçen seneye göre neredeyse 2 kat artış var. Özellikle özel gün olduğu için mezatlarda açık artırmayla satılan çiçeklerin fiyatları da yüksek oluyor. Biz de bunu fiyatlara yansıtmak durumunda kalıyoruz. 10 liradan 3 bin liraya kadar bütçelere hizmet veriyoruz" dedi.