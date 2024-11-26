Afyonkarahisar’da Şehit Sami Çifci İmam Hatip Ortaokulu velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir sürpriz yaptı.

Veliler Afrika’da bulunan ihtiyaç sahibi öğrenciler için öğretmenler adına yemek ikramında bulundu. Kendi aralarında topladıkları yardımları Afrikalı çocuklara ulaştıran veliler, "Öğretmenlerimiz için bundan daha anlamlı hediye bulamadık" dedi. Memnuniyetini dile getiren öğretmenler bu yolla kendilerine en güzel hediyenin verildiğini söyledi. Sofra başında poz veren Afrikalı öğrenciler de hep bir ağızdan Türkçe "Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" diye seslendi.