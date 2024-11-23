Muğla’nın Menteşe ilçesinde geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu, finalde 3-1’lik skorla galip gelen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımı oldu.

Final mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanırken, Özel bir okul ile Kafaca İlkokulu-Ortaokulu voleybol takımı turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Üçüncülük kürsüsünde ise Menteşe Anadolu Lisesi yer aldı. Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü katıldı. Kömürcü, dereceye giren takımları tebrik ederek turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti.