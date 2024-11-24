Toplumun temel taşı, gelecek nesilleri şekillendiren kahraman öğretmenlerimiz Urla’da unutulmadı. 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Urla Cumhuriyet Meydan’ında tören düzenlendi.

Urla İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik, yanındaki öğretmen meslektaşları ile beraber Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra açıklamalarda bulunan Urla İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik, "Öğretmenlerimize; bilgi ve sevgi dolu emekleri için minnettarız. Hayat boyu süren öğrenme yolculuğumuzda bize ışık tutan siz değerli öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü coşku ile kutluyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Törene, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla İlçe Jandarma Komutanı Adem Aydoğdu, Urla İlçe Emniyet Müdürü İsmail Duman ve siyasi parti temsilcileri, Oda ve STK başkan ve yöneticileri, muhtarlar, kahraman gazilerimiz, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan törene getirdiği karanfil buketlerinden oluşan çiçek demetlerini günün anlam ve önemini vurgulamak için öğretmenlere hediye etti. Emekleri için öğretmenlerimize teşekkür etti.