Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen tenis turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen tenis turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

Sporu temele yayma, farklı spor branşlarına ilgiyi artırmak ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için gençlik merkezlerini ve spor salonlarını her geçen gün artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olan Tenis Dünyası’nda 5 gün süren bir turnuva düzenledi. Öğretmenler Günü Tenis Turnuvası’na 45 erkek, 25 kadın toplam 70 kişi katıldı. Turnuva kıyasıya mücadeleye sahne olurken, turnuvada dereceye girenler madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Gerçekleştirilen turnuva sonunda erkeklerde Mustafa Gemalmaz birinci olurken, ikinci Soner Gökgöz ve Üçüncü ise Mehmet Aslan oldu.

Kadınlarda da Sultan Kılıç kazanırken, İrem Türkmen ikinci ve Sevgi Nalbant ise üçüncü olarak madalya ve çeşitli hediyelerin sahibi oldu.

Erkekler kategorisinde turnuvada birinci olan öğretmen Mustafa Gemalmaz ve kadınlar kategorisinde birinci olan Sultan Kılıç, mutluluklarını paylaşarak, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.