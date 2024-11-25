24 Kasım Öğretmenler Günü Didim’de Yenihisar Anadolu Lisesi’nin organizasyonunda kutlandı. Kutlamalarda emekliye ayrılan öğretmenler unutulmazken, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Didim Yenihisar Anadolu Lisesi’nin hazırladığı program Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Kutlamaya Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programında ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ bir konuşma yaptı.

Üstündağ konuşmasında, “Bugün öğretmenler günü, millet mekteplerinin açılışının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün Başöğretmen oluşunun yıldönümü, yurdumuzun her köşesinde ve ilçemizde gururla bu yüce vazifeyi yapan yapmış olan öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Sevgili meslektaşlarım bizler uzun yıllar süren bir eğitimden sonra öğretmen olduk. Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı en ölümsüz mesleğidir. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, gaye, hizmet mesleğidir. Öğretmen Bir mum gibi yanarken kendi eriyen etrafına ışık saçandır. Öğretmen aynı zamanda bir aynadır” dedi.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine ilişkin öğrenciler tarafından kompozisyon ve şiirler okundu. Programda Didim’de emekliye ayrılan öğretmenlere İlçe Kaymakamı Kuruca tarafından hizmet şeref belgeleri verildi; ardından mesleğe başlayan yeni öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Program kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Programda son olarak Yenihisar Anadolu Lisesi öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi; müzik konseri gerçekleştirildi.