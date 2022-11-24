Muğla’da çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu yaşandı.

Muğla’da çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu yaşandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Çiçekçiler, tüm hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşları beklerken, vatandaşlar da sipariş vererek ya da çiçekçilere giderek öğretmenlere hediye çiçeklerini alıyor.

Siparişle okullara çiçek gönderdiklerini söyleyen çiçekçi Mustafa Köse, “24 Kasım Öğretmeler Günü için hazırlıklarımızın hepsini yaptık. Teraryum modelleri, saksı çiçeği, kesme buketlik çiçek olmak üzere genel hazırlıklarımız tamam. Müşterilerimiz gelerek siparişlerini veriyorlar. Bazı müşteriler arayarak siparişlerini veriyorlar. Buraya gelerek kendileri de alıp götürebiliyorlar. Kendileri nasıl isterlerse biz her şekilde yardımcı oluyoruz. Evlere ve okullara hizmet veriyoruz “dedi.

Bir süredir durgu giden işleri 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla hareketlendiğini de belirten Köse, "Gün öğretmenlerin ama yaşadığımız yoğunluk nedeniyle bizler de mutlu olduk" dedi.