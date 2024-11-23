Mersin’in Silifke ilçesinde Öğretmenler Günü anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına fidan dikim etkinliği düzenlendi. İlçeye bağlı Hırmanlı mevkiinde düzenlenen etkinlikte, işletme şefleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ’Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ temasıyla, 300 defne ve keçi boynuzu fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültigin Eroğlu ile Silifke Orman İşletme Müdürü Harun Boz da katıldı.