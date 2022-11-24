24 Kasım Öğretmenler Günü Balıkesir Valiliği bünyesinde hazırlanan programla kutlandı. Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen kutlama programında mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederken, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Sportif, Kültürel ve Sanatsal etkinlik ve yarışmaların ödül töreni gerçekleştirildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Balıkesir Valiliği bünyesinde hazırlanan programla kutlandı. Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen kutlama programında mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederken, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Sportif, Kültürel ve Sanatsal etkinlik ve yarışmaların ödül töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında bu yıl Rahmi Kula Anadolu Lisesi görev aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programında daha sonra öğretmenlerin ve protokolün konuşmaları yer aldı. Emekliye ayrılan öğretmenler adına üç öğretmene hizmet şeref belgesinin sunulmasının ardından ödül töreni ve “Öğretmene Vefa” isimli oratoryo sunuldu. Kutlama programı öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Kutlama programının açılışında ilk olarak aday öğretmenler adına Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Gülşah Çakır, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı da Kıdemli Öğretmen Sibel Topaloğlu yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değindi. Kendisi ve eşi de öğretmen olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise kurum olarak öğretmenlerin yanında olduklarını ifade etti. Programda en son olarak konuşan Vali Hasan Şıldak da öğretmenlerin toplumun geleceğini belirleyen kişiler olduğuna dikkat çekerek öğretmenlerin katkılarıyla devam eden BİGEP hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından emekli olan öğretmenler adına Asuman Akarsu, İdris Kutluay ve İdris Şahin’e hizmet şeref belgesi sunuldu. Programın devamında sportif, kültürel ve sanatsal etkinlik ve yarışmaların ödül töreni gerçekleştirildi. Rahmi Kula Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Öğretmene Vefa Oratoryosunun izlenmesinin ardından öğretmenlerin oluşturduğu halkoyunları gösterisi yapıldı.