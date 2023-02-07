Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce depremzedelere yardım etmek amacıyla görevlendirilen AKUB ekibi, Gaziantep’teki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce depremzedelere yardım etmek amacıyla görevlendirilen AKUB ekibi, Gaziantep’teki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Öğretmenlerden oluşan Ağrı MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi, hızlı bir şekilde deprem bölgesi Gaziantep’e giderek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Gaziantep’te enkaz altında kurtarma çalışmalarına katılan AKUB ekibinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimizden oluşan MEB AKUB ekiplerimiz sahada var gücüyle çalışıyor, kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Minnettarız" dedi.

Ayrıca Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan fırın atölyesinde, öğretmen ve öğrenciler tarafından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ilk etapta 35 bin ekmek hazırlandı. Yine aynı lisede 30 bin adet su deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır hale getirildi.