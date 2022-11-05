DÜZCE (İHA) – Düzce’de kazanım değerlendirme uygulamaları çerçevesinde öğretmenlere yönelik 4 gün süren eğitim programı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kazanım değerlendirme uygulamaları çerçevesinde öğretmenlere yönelik 4 gün süren eğitim programı gerçekleştirildi.

Düzce’de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kazanım değerlendirme uygulamaları sonuçları, alan öğretmenleri tarafından incelendi. İncelemelerin ardından Düzce’de yapılacak olan eğitim öğretim faaliyetlerini iyileştirme de kaynak teşkil edecek ders bazlı raporların oluşturulduğu eğitim programı Ölçme Değerlendirme Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Şube Müdürü Yasemin Çağır’ın katılımı ile yapılan eğitim, 4 gün sürecek. Çalıştayda branş öğretmenleri, kazanım uygulamalarına ait sonuç raporlarını inceleyerek kazanım eksiklerinin nedenlerini, kazanım eksiklerinin nasıl giderileceğini, başarının arttırılması ile ilgili çözüm önerilerini raporlaştıracaklar.