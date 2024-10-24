DÜZCE (İHA) – Düzce’de sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğretmenlerin güçlendirilmesi projesi çerçevesinde eğitimler başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Düzce Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’nin sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğretmenlerin güçlendirilmesi projesi başladı. Bu çerçevede merkezin toplantı salonunda ilkokul öğretmenlerine biçimlendirici değerlendirme kursu açıldı.

Öğretmenler kursta çeşitli konularda bilgilendirilirken, öğretmenlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.