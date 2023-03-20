Kastamonu’dan deprem bölgesine giden eğitimciler, çocuklar için sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenleyecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, DYK kurslarında görev almak ve çeşitli sosyal ve bilimsel etkinlikler gerçekleştirmek üzere, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 43 öğretmen Hatay’a gitti. Öğretmenler bölgedeki çocuklara yönelik sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenleyecek. Hedeflerinin depremzede çocukları mutlu etmek olduğunu söyleyen Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Cihan Gülgün, “Akademik derslerin dışında çocukları yaşadıkları olumsuz ortamdan uzaklaştırıp, mutlu edebilmek için sosyal yönden de hazırlıklar yaparak gidiyoruz” dedi.