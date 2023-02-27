Çadırları tek tek ziyaret ederek çocuklara hediyelerini ulaştıran öğretmenler, çocuklarla oyunlar oynadı.

Ayrıca çadır kentte Elazığ’dan gelen bir grup öğretmen yanlarında getirdikleri oyuncakları ve giyim malzemelerini çocuklara dağıttı.

Çocukların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması amacıyla oluşturulan alanda gönüllüler çocuklarla bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynattı.

Büyükşehir Belediyesince depremlerden etkilenenler için Koşuyolu Parkı’nda kurulan çadır kentteki çocuklara yönelik etkinlik alanı oluşturuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gönüllülerle birlikte Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı’nda kurulan çadır kentte kalan çocuklar için etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan öğretmenlerde çocuklara önce hediye verdi, sonra oyunlar oynadı.

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