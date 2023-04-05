Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu’da bir araya gelen Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğretmenler ve hayırseverler, topladıkları yardımlarla satın aldıkları 10 konteyner sınıfı Hatay’ın Arsuz ilçesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu’dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Bu çerçevede, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde hayırseverlerin ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile öğretmenlerin destekleriyle konteyner sınıflar alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan yardım kampanyasında 10 konteyner sınıf, tırlara yüklenerek Hatay’ın Arsuz ilçesine gönderildi. 10 konteyner sınıf, Hatay’ın ilçedeki bir okul bahçesine kuruldu.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasına öğretmenler, personeller ve hayırseverlerin destek verdiğini belirterek, “Topladığımız bu yardımlarla konteynır sınıfların içerisinde donatımları da bulunuyor. Konteynır sınıfları taşıyan tırımızı Hatay’ın Arsuz ilçesine dualarla uğurladık. Konteynır sınıflarımız, ilçede bir okulun bahçesine kurularak eğitim vermeye başladı” dedi.