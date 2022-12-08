Adıyaman’ın Kahta ilçesi Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) açılan seramik atölyesine giden öğretmeler çocuklarıyla beraber yeteneklerini geliştiriyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) açılan seramik atölyesine giden öğretmeler çocuklarıyla beraber yeteneklerini geliştiriyor.

İlk ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulan Kahta BİLSEM’de bu defa öğretmenler yeteneklerini sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığının Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı çerçevesinde öğretmenlere yönelik Hizmet İçi Eğitim programı çerçevesinde BİLSEM’de bir hafta seramik eğitimi gören 11 öğretmen hünerlerini ortaya koydu.

Kahta BİLSEM Müdürü Serkan Yerli koordinesinde seramik derslerini atölyede işleyen öğretmenler, ilk önce özel üretilen çamuru elle yoğurarak birkaç aşamalardan geçiriyor. Daha sonra da ortaya çok özgün eserler ortaya çıkıyor. Farklı figürlerle süsledikleri fincan, tabak ve vazo gibi seramik ürünlerine verilen son şekilden sonra, kuruma ve fırınlamaya bırakılıyor.

Çocuğuyla beraber 1 hafta süren seramik eğitimine katılan Müzik Öğretmeni Kadir Hanbay, “Burada yaptığımız işler seramik sanatı ile ilgili. Gerek üretim olsun, boyaması ve fırınlaması olsun özgün çalışmalarımız oluyor. Aslında bu deneyim benim için bir ilk. Fakat bununla beraber de şu ana kadar yapılmamış olmanın bir pişmanlığı var. En güzel ise yarım saat önce kafanızda olmayan bir şeyi, yarım saat sonra çıkartabilmek. Bununla beraber de teknolojinin bizi yorduğu bir çağda uğraşmak, harika bir duygu” dedi.

Kahta BİLSEM Müdürü Serkan Yerli ise, “Burada derslerimizin yanında, atölyelerde zenginleştirilmiş bir eğitim ortamı oluşturmaya elimizden geldiğince çalışmaktayız. Seramik, ahşap, kodlama, origami, krigami, akıl oyunları, filoloji gibi atölyelerimiz mevcuttur. Bu atölyelerde öğrencilerimiz tasarım becerileri edinmektedir. Burada yürüttüğümüz faaliyetlerden biri de seramik eğitimlerimizdir. Milli Eğitim Bakanlığının Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı çerçevesinde öğretmenlere yönelik bir seramik eğitimi verdik. Bu eğitim hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim oldu. Bu kursumuzda şekillendirmeye dekorlama sırlama fırınlama gibi bir içerik oluşturduk seramiğin bilim sanat merkezimizin bir uğraşı alanlarına yönelik etkili birçok faaliyet olduğunu düşünebiliriz. Bu faaliyetlerin öğretmen ve öğrencilerimize ciddi manada katkısı olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.