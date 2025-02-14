Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik, çocuk istismarına yönelik bildirim süreçleri ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasına yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Çocukların korunması, ihmal ve istismara karşı etkin müdahale süreçlerinin güçlendirilmesi ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasına yönelik eğitim programı, ilgili kurum ve uzmanların katılımıyla düzenlendi.

Öncelikli plan çocukların korunması

Eğitim kapsamında, çocuk ihmal ve istismarına yönelik bildirim süreçleri, kurumlar arası iş birliği mekanizmaları ve çocukların yüksek yararını gözeten koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması konuları ele alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda oluşturulan Emniyet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Sağlık İl Müdürlüklerinde görevli uzmanlardan oluşan ekip tarafından düzenlenen eğitim programında çocuk ihmal ve istismarının erken tespit edilmesi, risk altındaki çocukların korunması ve bildirim yükümlülüğünün önemi vurgulandı. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda, ihmal ve istismar vakalarına müdahale süreçleri, yasal yükümlülükler ve saha uygulamalarına dair bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, çocuk koruma sisteminin daha etkin hale getirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği belirtilerek ilgili tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmaya devam edeceği vurgulandı. Çocukların korunması ve haklarının güvence altına alınması adına yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Öğretmenlere siber suçlar hakkında bilgilendirme yapıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle dijital güvenlik, uyuşturucuyla mücadelede teknolojik çözümler ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında sunumlar yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet ortamındaki dolandırıcılık yöntemleri, sosyal medya güvenliği ve kişisel verilerin korunması konularında bilgilendirme yaparak, vatandaşların siber suçlardan nasıl korunabileceğine dair önemli bilgiler paylaştı.

NARVAS’ın uyuşturucu mücadeleyle etkisi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, UYUMA Uygulaması ve NARVAS sistemi hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen ihbarları analiz ederek suç haritaları oluşturabilen NARVAS’ın, uyuşturucuyla mücadelede nasıl etkin bir rol oynadığı anlatıldı. Ayrıca UYUMA uygulamasıyla toplumun bu mücadeleye nasıl katkı sağlayabileceği vurgulandı. Ayrıca toplantıda Asayiş Şube Müdürlüğü ise Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaparak, kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES’in sağladığı avantajları anlattı. Uygulamanın nasıl indirileceği ve kullanılacağı konusunda katılımcılara detaylı bilgi verildi. Toplantıya katılanlar, konular hakkında sorular sorarak uzmanlardan birebir bilgi alma fırsatı buldu.