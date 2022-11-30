Aksoy yaptıkları ziyaretleri esnasında okul yönetimi, okul kültürü, sınıf ortamlarında ders işleyişi, okul rehberliği, ödül disiplin durumları ve fiziki mekanların kullanımları konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Okul Müdürü Mehmet Aksoy ve Muhasebe Öğretmeni Mürsel Bıyık Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a Mesleki Eğitimde Akreditasyon adlı projeyle işbaşı eğitimi gerçekleştirdiler.

Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri işbaşı eğitim çerçevesinde Çek Cumhuriyeti’ne gitti.

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