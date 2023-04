Konya’da Meram 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi görev yapan okul müdürü, öğretmenler ve arkadaşları okulda öğrenim gören depremzede çocuklar için el ele vererek çocuklara psikolojik destek için seferber oldu.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Konya’ya gelen afetzedelerin çocukları için 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan okul müdürü, öğretmenler ve arkadaşları el ele verdi. Meram ilçesi Gaziosman Mahallesinde bulunan 150 depremzede aileyi ziyaret eden öğretmenler daha sonra tespit ettikleri 50 çocuk için okulda bir etkinlik düzenlemeye karar verdi. Gönüllüler tarafından hazırlanan kahvaltıyı aileleri ile birlikte yapan çocuklar daha sonra kurulan oyun parkurunda doyasıya eğlendi.

“Veren elle alan el arasında köprü olmaya çalışıyoruz”

75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cafer Kerpiçci, "11 vilayetimizi etkileyen depremden sonra ne yapabiliriz diyerek bir çalışmasını yaptık. Sağ olsun arkadaşlar bir ekip oluşturdu. O ekiple birlikte gelen ailelerle ilgilenmeye çalıştık. Onlara bir takım etkinlikler yaptık. Bir takım çalışmalarda bulunduk. Şimdi de dedik ki bayram sonu bir kahvaltı organizasyonu yapalım. Onları burada ağırlayalım. Çocuklarımıza bu güzelliği sunmaya çalışalım. Onlara bir nebze destek olmaya çalışalım dedik. Gayemiz inşallah ülkemizin birlik beraberliğini göstermeye çalışmak. Gelen depremzede misafirlerimize de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışmak. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah şehit mertebesinde ağırlanırlar, kalanlara sağlık, afiyet diliyorum. Gördüğümüz şu ki milletimizle, devletimizle birlik, beraberlik içerisinde müthiş bir çalışma ortaya konuldu. Bu birlik beraberliğimiz inşallah devam eder diyorum. Bugün toplamda 150 kişi ve bunun içerisinde yaklaşık 50 çocuk bunları burada ağırlamaya çalıştık. 50 tane takibimiz olan ailemiz var. Bunlarla ilgilenmeye, elimizden geldiğince onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Daha doğrusu veren elle alan el arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Devam edecek inşallah. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Depremzede 50 çocuk doyasıya eğlendi

Yiyecek ve İçecek Öğretmeni Şirvan Uçar, "50 tane çocuğumuz var. Onlar için biraz değişik bir hava olsun. Biraz düşünceleri atsınlar, streslerini atsınlar diye düşündük. Bir oyun parkı düzenledik. Maskot eşliğinde eğlenmelerini sağladık. Kendilerini yalnız hissetmesinler. Biz her zaman yanlarındayız. Şu an biraz biraz azaldı. Daha da düzelmeye başladı ama inşallah daha güzel olacak diyorum. Her şey yeniden başlayacağız ve daha güzel bir şekilde devam edeceğiz hep birlikte” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar ise düzenlenen etkinlik ile psikolojilerini düzeltmeye destek olduğunu ve çok eğlendiklerini söyledi.