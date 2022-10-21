Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve öğretmenlerden oluşan arama, kurtarma birimi, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlaması sebebiyle görev için bölgeye gitti. Düzceli öğretmenler, patlamadan dolayı hayatını kaybeden ailelere destek görevini yerini getirdi.

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