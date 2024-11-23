Kütahya Valisi Musa Işın Öğretmenler Günü kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile birlikte Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle buluştu.

Ziyaret sırasında, İl Milli Eğitim Müdürü, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından okulun genel durumu ve başarıları hakkında bilgi verildi. Vali Işın, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve öğretmenlerine saygı göstermenin önemini hatırlattı. Öğretmenlerin, öğrencilerin hayatlarında büyük bir yer tuttuğunu belirten Vali Işın, “Öğretmenler, sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda çocukların hayatına yön veren en değerli rehberlerdir” dedi.

Vali Işın, öğretmenlerle yaptığı sohbet sırasında eğitimin toplumun geleceğini şekillendirmedeki önemine değindi. Öğretmenlerin sadece akademik bilgi vermekle kalmayıp öğrencilere hayata dair değerler kazandırarak onları geleceğin liderleri olarak yetiştirdiğini ifade etti.

Vali Musa Işın ayrıca, eğitimin sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu vurgulayarak, “Bugün eğitimdeki dönüşüm, bir zorunluluktur. Sizler, bu değişimin en güçlü aktörlerisiniz” ifadelerini kullandı.