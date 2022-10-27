Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Kültür Merkezinde düzenlenen dart turnuvası tamamlanırken dereceye giren öğretmenler madalyalarına kavuştu.

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Kültür Merkezinde düzenlenen dart turnuvası tamamlanırken dereceye giren öğretmenler madalyalarına kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, düzenlenen organizasyonda hem yarıştı hem de yarışmada dereceye giren öğretmenlere madalyalarını takdim etti. Yaklaşan Öğretmenler Günü için özel olarak çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler planladıklarını ve bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirten Güney, Dart Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Sağlam’a ve yarışmaya katılan öğretmenlere teşekkür etti.

Güney, dereceye giren öğretmenlere madalyalarını verdikten sonra öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.