24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları ile Bozüyük ilçesinde görev yapmakta olan öğretmenler Bocce, Dart, Masa Tenisi ve Futsal branşlarında yarıştılar.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları ile Bozüyük ilçesinde görev yapmakta olan öğretmenler Bocce, Dart, Masa Tenisi ve Futsal branşlarında yarıştılar.

Dostça rekabetin yaşandığı turnuvalarda öğretmenler hem eğlendiler hem de maharetlerini sergilediler.

Düzenlenen turnuva hakkında açıklama yapan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir: "Öğretmenlerimiz her konuda olduğu gibi sporda da öncü olarak öğrencilerimize rol model oldular. Takımlara ve turnuvalara katılan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ederiz" dedi.