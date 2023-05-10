Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu materyal yarışması düzenledi.

Ardahan Eğitim uygulama okulu ve iş eğitim merkezinin düzenlediği Öğretmenler Arası Materyal Yarışmasına, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Atanur Sarıçam, Şube Müdürleri Tamer Avşar ve Hacıhalil Alıcı katıldı. Hakan Töremiş ve Gülsemin Cansızlar’ın Dört İşlem Tablosu materyaliyle 3. İrem Aksu ve Beyzanur Canbolat’ın Mevsimi Geldiğinde projesiyle 2. olduğu, Nurettin Işıkoğlu ve Coşkun Bediroğlu’nun Adım Adım Konuşuyorum materyaliyle birincilik kazandığı yarışma tüm katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Özel çocukların kavramları daha çabuk öğrenmeleri ve algılarını açık tutmak için düzenlenen yarışmada konuşan Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu Müdürü Filiz Baydar, yaptığı açıklamada, ’’Özel eğitim uygulama okulu olarak ilk defa düzenlediğimiz yarışmanın adı Özel Eğitim Öğretmenleri materyal yarışmasıdır. Yarışmanın amacı özel çocuklarımızın kavramları daha çabuk öğrenmelerini Sağlamak, algılarını açık tutmak, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca çocuklarımızın hafızalarını kuvvetlendirmek için materyal geliştirmek çok önemli. Bu nedenle farklı kademelerdeki kategorilerde birbirinden ilginç hazırlanan eğitim materyalleri, eğitimde daha yenilikçi, daha özgün çalışmalarla öğrenmenin kolaylaştırılması hedefleniyor’’ dedi.

Düzenlenen yarışmada onlarca materyal, eğitim öğretime katkı sağlayacak.