Adıyaman’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı nedeniyle düzenlenen akıl oyunları yarışmasında öğretmenler birbiriyle kıyasıya yarıştı.

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi’nin katkılarıyla Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen akıl oyunları yarışmalarına kentte görev yapan 100 öğretmen katılım sağladı. Öğretmenlerin analitik düşünme teknikleriyle tanışmalarını sağlamak, eğlenceli vakit geçirirken farklı düşünme biçimleriyle tanışmaları ve bu becerilerini geliştirmelerini sağlamak, öğretmenlerin inovatif düşünme, analiz etme, karşılaşabileceği problemlere alternatif çözümler üretme becerilerini geliştirmek için sosyal iletişimi güçlü bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada öğretmenler bir biriyle kıyasıya yarıştı.

Aynı zamanda öğretmenlerin anlayış, hoşgörü ve iletişim becerilerini güçlendirmek, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada, sudoku- ABC Bağlama ve mangala oyunları oynandı.

Depremden sonra bu tür etkinliklere daha çok ihtiyaç duyulduğunu dile getiren öğretmenlerden Merve Zeybek, “Güzel bir etkinlik oldu. Bende Çelikhan ilçesinden geldim. Bizim için de bir farklılık oldu, hem Adıyaman’ı görmüş olduk hem burada başka meslektaşlarımızla tanışmış olduk. Teşekkür ediyoruz. Kazanmayı umut ediyorum. Rakiplerimiz oldukça dişli. Depremden sonra hepimiz moral, motivasyona ve farklı etkinliklere ihtiyacımız var. Tanıdığımız ve bildiğimi şehirde arık sokaklarında yürürken yani eski halinden eser yok. Böyle etkinliklere ihtiyacımız var” dedi.

Daha sonra konuşan öğretmenlerden Aynur Büyükşahin Özer ise “Bugün öğretmenler arası turnuvamız vardı. Cumhuriyetimizin 100.yılına özel bir turnuva yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler için çok güzel bir aktivite oldu. Depremden sonra yapılması bizler için gerçekten ayrı bir motive edici oldu. Biraz da olsa stresimizi atmak açısından çok güzel oldu” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerden Eyüp Güneş ise konuşmasında, “Bugün Adıyaman genelinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları öğretmenler turnuvası vardı. 100. yıla yönelik bir çalışmaydı. Öğretmen arkadaşlarla böyle bir çalışma içerisinde olmaktan oldukça mutluyum. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.