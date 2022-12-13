Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri, öğrenci velilerini evlerinde ziyarete başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri, öğrenci velilerini evlerinde ziyarete başladı.

10 ilçede bulunan 17 merkezde LGS ve YKS eğitimi alan öğrencilerin velileri ile buluşan öğretmenler hem öğrencinin durumu hakkında aileyi bilgilendiriyor hem de öğrencinin çalışma ortamı, ailenin sosyo-ekonomik durumu hakkında değerlendirme yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, 10 ilçede bulunan 17 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerin ailelerini ziyarete başladıklarını söyledi.

Amaçlarının velileri bilgilendirmek olduğunu aktaran Karakuş, “6 bin 331 öğrencimizin velilerini, evlerinde ziyarete başladık. Hem öğrencimizin durumunu veliye aktarmaktan, hem de velilerimizle iletişim içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimize sadece akademik açıdan yaklaşmıyoruz. Onları sadece o alanda desteklemiyoruz. Öğrencilerimizin sosyal hayatını da önemsiyoruz. Onların, evlerindeki çalışma ortamlarına bakıyor ve gerekli rehberliği velilerimize sunuyoruz” dedi.

“Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz”

Öğrencilerin başarısında önemli unsurlardan birinin de veli desteği ve çalışma ortamı olduğuna dikkat çeken Karakuş, “Öğrencilerimizin başarısında üç temel unsur vardır. Bunlardan birincisi aile, ikincisi öğrencinin kendisi ve üçüncüsü de eğitim veren kurumdur. Bizler belediye olarak hem öğrencilerimizle hem de velilerimizle iletişimimizi sıkı tutuyoruz. Geçen yıl da aynı programları uyguladığımızdan ve başarıyla sonuçlandırdığımızdan dolayı, doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Geçen yıl bin 243 öğrencimiz üniversiteli olmuştu. Aynı şekilde 102 öğrencimiz de liselere geçiş sınavı ile birlikte nitelikli liselere yerleştirilmişti” diye konuştu.

Sınav sürecini hem öğrenciler hem de veliler açısından kolaylaştırmaya çalıştıklarını da aktaran Karakuş, “Bu ziyaretlerimizi yıl içerisinde tekrarlayacağız. Çünkü, önümüzde büyük ve önemli bir sınav var. Biz de bunun bilincindeyiz. Ailelerimizle ve öğrencilerimizle birlikte bu zorlu süreci başarıyla sonuçlandıracağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde eğitim alan Betül Taşkın’ın babası Muharrem Taşkın ise hem merkezde verilen eğitimden hem de öğretmenlerden son derece memnun olduklarını belirterek, 4 bin lira emekli maaşı olduğunu ve kirada oturduğunu ifade etti.

Taşkın, “Buradan başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizi büyük bir dertten kurtardı. Kurs merkezi olmasaydı bizim için çok zor olacaktı. Belki de işin ucu kredi çekmeye kadar gidecekti. Öğretmenlerimizi de kutluyoruz. Hepsi çok değerli insanlar. Evimize geldiler, bir kahvemizi içtiler, çocuğumuz hakkında bilgi verdiler. İnşallah sene sonunda, çocuklarımızı üniversiteli olarak görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.