Erzincan’da MEB AKUB üyesi öğretmenler 19 Mayıs ruhu için 19 kilometre doğa yürüyüşü yaptı.

Erzincan MEB AKUB üyeleri "Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" haftası çerçevesinde “19 Mayıs Ruhuyla 19 Kilometre Doğada Yürüyorum” adlı etkinlikte zorlu parkurda doğayla iç içe yürüyüş gerçekleştirdi. Erzincan Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi üyeleri arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için düzenli doğa yürüyüşleri ve doğa sporları gibi etkinlikler gerçekleştiriyor. MEB AKUB üyeleri profesyonel yürüyüş lideri Habip Tatoğlu rehberliğinde Bayırbağ Mesire alanından başlayan doğa yürüyüşü ile millî mücadelenin ilk kıvılcımının yakıldığı 19 Mayıs ruhunu ve bu destansı yolculuğun kahramanlarını yâd ettiler.