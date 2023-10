Adıyaman’ın Kahta ilçesinde nefes borusuna poğaça kaçan 5. sınıf öğrencisi Ceren Eroğlu, öğretmeni Aysun Yalçın’ın yaptığı ’Heimlich manevrası’ ile kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahta Girne Ortaokulu öğrencisi Ceren Eroğlu’nun Beden Eğitimi etkinliği esnasında yediği poğaça soluk borusuna kaçtı. Durumu fark eden arkadaşları hemen Beden Eğitimi Öğretmeni Aysun Yalçın’a söyledi. Öğretmen Aysun Yalçın, hemen Heimlich manevrası yaparak, öğrenci Ceren Eroğlu’nun boğazına kaçan poğaçanın çıkmasını sağladı. Fenalaşan Ceren Eroğlu daha sonra rahat bir nefes aldı.

Öğretmen Aysun Yalçın, "Heimlich uygulamasını hem bir anne hem de bir öğretmen olarak çok önemsiyorum. Ailelerin de ’Heimlich Manevrası’ eğitimini almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu olay sadece okulda olan bir olay değil günlük hayatımızda her an her yerde olabilir. O yüzden bu ilk yardım eğitimini herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Olaydan sonra okula gelen Ceren Eroğlu’nun ailesi de öğretmen Aysun Yalçın’a çiçek takdiminde bulunarak teşekkür etti.