Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir ilkokulda doğum günü nedeniyle öğrencilerinin kendisine pasta alan öğretmen, minik öğrencilerini sevindirmek için ekler aldı. Ekler yiyen 14 öğrenci zehirlendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırm ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir ilk okulda meydana geldi. Doğum günü nedeniyle öğretmenlerine sürpriz yapan minik öğrenciler pasta kesince, sürprizi karşılıksız bırakmayan öğretmende öğrencilerine ekler aldı. Öğretmenlerinin ikram ettiği ekleri yiyen 14 öğrenci bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulununca 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince öğrenciler çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatılırken, eklerin pastaneden alındığı öğrenildi. Öte yandan, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.