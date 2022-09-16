Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı kırsal Danişmentler Mahallesi’nde büyüyen ve yıllar sonra mahallesine ücretli öğretmen olarak geri dönen Fadime Dinçer Yıldız tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyası ile mahalle okulu baştan sona yenilendi.

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı kırsal Danişmentler Mahallesi’nde büyüyen ve yıllar sonra mahallesine ücretli öğretmen olarak geri dönen Fadime Dinçer Yıldız tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyası ile mahalle okulu baştan sona yenilendi.

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Danişmentler Mahallesi’nde doğup büyüyen Fadime Dinçer Yıldız, yıllar sonra doğup büyüdüğü topraklara öğretmen olarak geri döndü. Öğrencilerin daha nitelikli eğitim görmeleri için mahalledeki okulun fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan Yıldız, okulun eksiklerinin tamamlanması için yardım kampanyası başlattı. Başlatılan yardım kampanyası hayırseverlerin desteği ile çığ gibi büyürken, mahalle okulu baştan sona yenilendi. Türkiye’nin farklı noktalarından öğrencilerin kırtasiye çanta ayakkabı, kitap ihtiyacı karşılanırken okulun çatısını, kapılarını, tuvaletlerini baştan sona yenilendi.

Durumdan haberdar olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, öğretmen Fadime Dinçer Yıldız’ı tebrik ederek okulda bir tören yapılması talimatını verdi.

Konuşmasında zaman zaman duygulanan Öğretmen Fadime Yıldız Dinçer, "Geçen yıl aldığım ani telefonla burada öğretmenlik yapmam teklif edilmişti. okullar açılalı bir ay olmuştu. ilk telefon görüşmesinde kabul etmeyi düşünmemiştim. daha sonra annemle konuştuğumda çocukların her gün okula gelerek öğretmen gelip gelmediğini kontrol edip gelmediğini öğrenince üzülerek geri döndüklerini öğrendiğimde içime çok işledi ve çok üzüldüm. bir gün içerisinde kurulu düzenimi bozarak buraya doğduğum köye gelmeye karar verdim. okula geldiğimde çocukların ve okulun halini gördüğümde bir şeyler yapmak istedim. Herkes bana ’Boş ver, burada kadrolu değilsin, geçicisin, insanlığı sen mi kurtaracaksın?’ dediler. Ama ortada bir sorun varsa çözümü için en az bir kişinin onu dert etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu ülkenin bulunduğu durumu dert ettiğinde yola tek kişi olarak başladı ve binlerin desteğiyle bu ülkeyi kurdu. Onlarca yardımseverin desteğiyle okul hayalini kurduğumdan daha güzel hale geldi. dedemin elinden ağaç dikmek geliyormuş, bu gördüğünüz dut ağaçlarını dikti. Babam gencecik yaşında bu ülke için canını ortaya koydu ve gazi oldu. Benim de elimden okulun yenilenmesi için vesile olmak geldi. Okula dönüp baktığımda hayatımın en büyük gurur kaynağını görüyorum. Bu yolda bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Beni hiç tanımadan Türkiye’nin dört bir yanından destekler geldi. Yardımseverlerin de umarım içlerine sinmiştir" dedi.

Konuşmaların ardından yenilenen okul törenle açıldı.