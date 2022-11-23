Kahramanmaraş’ta iş insanı Sami Kervancıoğlu, öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen programda ilkokul öğretmeni ile yarım asır sonra buluştu.

Kahramanmaraş’ta iş insanı Sami Kervancıoğlu, öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen programda ilkokul öğretmeni ile yarım asır sonra buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program Kervanhan Gastronomi tesislerinde gerçekleştirildi. 80 emekli öğretmenin katıldığı programda kahvaltı ikramında bulunuldu. Kahvaltının ardından öğretmenlere musiki dinletisi ve son olarak karanfil takdim edildi. Programın ev sahipliğini yapan Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na Milli Eğitim Müdürlüğü’nce sürpriz de yapıldı. Kervancıoğlu 50 yıl önce Mıllış Nuri İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Ayten Dinç ile buluştu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, öğretmenine çiçek ve oyma sandık hediye eden Kervancıoğlu, “Ben milli eğitim camiasına teşekkür ederim. Hocamla şahsımı buluşturdu. Hocamıza çok teşekkür ederim buralara kadar geldi. İyi ki beni okutmuş ve buralara kadar getirmiş. Öğretmenlerimiz bizim eli öpülesidir onları sırtımızda taşımamız lazım. 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Öğretmenlerimizin çok önemli payı var dolayısıyla sizler bu görevi layıkıyla yerine getirip emekli oldunuz” dedi.