Nevşehir Valiliği koordinesinde Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe öğretmenevlerinde, gönüllü öğretmenler görev alıyor.

Nevşehir Valiliği koordinesinde Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe öğretmenevlerinde, gönüllü öğretmenler görev alıyor.

Konaklama yapılan oteller, KYK yurtlarında ve öğretmenevlerinde misafir edilen depremzede vatandaşlarla, 465 gönüllü öğretmenler görev alarak; karşılama, yemek dağıtımı, giysi ve malzeme tasnifi gibi alanlarda ilgilenmeye devam ediyorlar. Depremzede ailelere gönüllü rehber öğretmenler destek oluyor ve depremzede çocuklar için oluşturulan sosyal etkinlik ve oyun alanlarında okul öncesi öğretmenleri eşliğinde psikososyal destek sağlanıyor.

Ayrıca öğretmenevlerinde misafir edilen depremzede ailelerin ihtiyaçları için ayni yardımlarda bulunan Nevşehir halkının destekleri devam ediyor.