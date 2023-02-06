Adana’da art arda yaşanan iki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların imdadına öğretmenevi yetişerek, 15 bin kişilik yemek dağıtımı yaptı.

Adana’da art arda yaşanan iki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların imdadına öğretmenevi yetişerek, 15 bin kişilik yemek dağıtımı yaptı.

Sabaha doğru ve daha sonra öğlen meydana gelen iki depremin ardından birçok bina yıkılırken, çok sayıda bina da ağır hasar aldı. Yaşanabilecek yeni depremlere karşı vatandaşlar evine girmeyerek sokakta kalmayı tercih etti. Sokakta kalan vatandaşların imdadına ise öğretmenevi yetişti. Öğretmenevi İsmail Sefa Özler ve Adana Anadolu Lisesinde kurulan kriz merkezleri aracılığıyla 15 bin kişiye yemek dağıtıldı. Vatandaşlara depremin etkisi devam ettiği sürece yemek dağıtımı yapılacağı öğrenildi.