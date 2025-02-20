Balıkesir’de öğretmenlik yapan ve yazdığı tarihi kitaplar, dergi ve proje çalışmalarıyla tanınan yazar Tuncay Okay, Balıkesir’in bağımsızlık mücadelesini konu edindiği yeni eseri "Uyan Bu Sesten" ile okuyucuların karşısına çıktı. Kitap, Balıkesir Kuvayı Milliye hareketini merkeze alan kısa bir hikâyeden oluşuyor.

Tuncay Okay, yeni kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada, eserin Balıkesir’in Kuvayı Milliye günlerini anlatan önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Daha önce ulusal bir yarışmada ödül de alan bu kitabı, özellikle öğrencilerimizle ücretsiz buluşturmayı hedefledik. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bu eserimizde de Türk tarihini ve milli-manevi değerlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele yıllarında Balıkesir halkının vatan savunmasındaki kahramanca direnişini anlatan kitap, özellikle genç okurlar için büyük bir tarih bilinci kazandırmayı hedefliyor. Yazarın, edebi üslubuyla okuyucuları tarihin derinliklerine sürüklediği eser, Kuvayı Milliye ruhunun önemini günümüz nesline aktarmayı amaçlıyor. Tuncay Okay, bugüne kadar yazdığı eserlerle tarih bilincini aşılamayı amaçladığını vurgulayarak, "Gençlerimizin, atalarının verdiği mücadeleyi anlamaları ve bu bilinçle yetişmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. ‘Uyan Bu Sesten’ de tam bu noktada bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir eser olarak ortaya çıktı" dedi.

Kitabın, öğrencilere ücretsiz dağıtılması için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını belirten yazar, tarih bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğine dikkat çekti. "Uyan Bu Sesten" tarihi gerçeklere dayalı anlatımı ve akıcı diliyle okuyuculara unutulmaz bir deneyim sunarken, Balıkesir’in Milli Mücadele’deki önemini bir kez daha hatırlatıyor.