Çukurova’nın yetiştirdiği dünyaca ünlü edebiyatçı yazar Yaşar Kemal’in çok az bilinen bir özelliği de öğretmenlik yaptığı. Öğretmen Yaşar Kemal, Osmaniye’de öğretmenlik yaptığı okulda yapılan programla anıldı.

1955 yılında yayınladığı İnce Memed romanı 40’dan fazla dile çevrilen ve bir çok ülkede yayınlanan ardından yazdığı romanlarla Türk ve dünya edebiyatında önemli bir yer tutan Çukurovalı edebiyatçı yazar Yaşar Kemal’in henüz 18’li yaşlarda 1941-1942 yıllarında memleketi Kadirli ilçesine bağlı Bahçe köyünde ilkokul öğretmenliği yaptı. 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla Eğitim İş Sendikası Kadirli temsilciği ve bir grup öğretmen Yaşar Kemal’in öğretmenlik yaptığı okulda anma programı düzenledi. Programa Yaşar Kemal’in yeğeni Sadık Gökçeli’de katıldı. Eğitim İş Sendikası Kadirli temsilcisi Yasin Evlice programda yaptığı konuşmada, "Yaşar Kemal Çukurova’nın yetiştirdiği çok önemli bir değer bir edebiyatçı ve yazar. Kendisinin öğretmen olmasından bir meslektaşımız olmasından gururlandık. Bu vesile ile 24 Kasım öğretmenler gününde Yaşar Kemal’in öğretmenlik yaptığı köyde bir anma programı düzenledik" dedi. Uzun yıllar Yaşar Kemal’in yanında kalmış olan öz yeğeni Sadık Gökçeli ise amcası ile öğretmenlik yaptığı Bahçe köyündeki bir anısını anlatarak, "Amcam bir gün bana haydi öğretmenlik yaptığım köye gidelim dedi. Bahçe köyüne geldik. Köy meydanında bir grup insan oturuyor. Yanlarına geldik amcam ’Beni tanırsanız oturup sizle muhabbet edeceğim tanımazsanız gideceğim’ dedi. Yani yazar Yaşar Kemal’i değil de öğretmen Yaşar Kemal’i tanırsanızı kastetti. Oradan yaşlıca birisi, sizi nasıl tanımayız öğretmenim siz bizim öğretmenimdiniz dedi. Amcam da tamam şimdi oldu dedi" şeklinde konuştu.