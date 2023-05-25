Adana’nın Kozan ilçesinde ilköğretim okulu öğretmen ve öğrenci velileri, okul bahçesine kurulan Kızılay kan bağışı kampanyası için seferber oldu.

Kozan’da ilköğretim okulu öğretmen ve velileri Kızılay gönüllüsü oldu ve kan bağışında bulundu. Halit Dağlı İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmenler ve velilerin başlattığı gönüllü kan bağışı kampanyasında 168 ünite kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.

Okul müdürü Sevban Karaköse, “Bir damla kan, bir hayat” diyerek sınıflarda velilere yaptıkları çağrı ile birçok gönüllüye ulaştıklarını kaydederek, “Öğretmenlerimiz ile birlikte başka hayatlara umut olmak adına kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunduk. 168 ünite kan ile başka hayatlara destek olmak istedik. Tüm gönüllülere ve duyarlı olan herkese teşekkür ederiz” dedi.