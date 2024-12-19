Van’ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilerine yönelik travmatik durumlardaki kayıplara verilen yas tepkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Mevlana Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine travmatik durumlardaki kayıplara verilen yas tepkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Programda Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi Psikososyal Danışmanlık Birimi ve hizmetleri tanıtılarak, durumdan etkilenen öğretmen, ebeveyn ve öğrencilerin destek almak amacıyla yönlendirilmesi hususunda bilgi verildi.