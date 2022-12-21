Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, sanat severlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Sesimiz İmzamız adlı Türk Halk Müziği dinletisi ile dinleyicilerin karşısına çıkan Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, birbirinden eşsiz eserlerle büyük beğeni topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, sanat severlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Sesimiz İmzamız adlı Türk Halk Müziği dinletisi ile dinleyicilerin karşısına çıkan Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, birbirinden eşsiz eserlerle büyük beğeni topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık kültür sanat etkinlikleri birbirinden farklı programlarla sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Musiki ve dinleti alanında gerçekleştirilen ve dinleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan programlara bir yenisi daha ekledi. Sesimiz İmzamız adlı Türk Halk Müziği dinletisi ile dinleyicilerin karşısına çıkan Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, seslendirdikleri birbirinden eşsiz eserlerle adeta kulakların pasını sildi.

AKM’de gerçekleştiren programın orkestra şefliğini bağlama öğretmeni Erdem Büyükkaya yaparken, öğretmen ve öğrencilerden oluşan orkestra grubu, sanat severlere keyifli bir gece yaşattı. Program sonunda orkestra şefi Erdem Büyükkaya’ya tüm okul adına çiçek takdim edilerek hatıra fotoğrafları çekildi.