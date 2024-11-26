Kula’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programları çerçevesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından konser verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Palanduz Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Aslı Kök, Palanduz Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Aydın Kök, Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu Müzik Öğretmeni Barış Çelik, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Emine Ayhan, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Oğuzhan Üzümcü ve Palanduz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen konser programı, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğretmenler ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şarkılar ve türküler söylendi. Programın devamında Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir programda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere plaketlerini takdim etti.

Programa, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.