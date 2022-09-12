Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekip ilk günde öğretmen ve öğrencileri müzik resitali ile karşıladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekip ilk günde öğretmen ve öğrencileri müzik resitali ile karşıladı.

Eğitim-Öğretim yılı başlangıç töreni Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan yerleşkede gerçekleşti. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul müzik öğretmenleri Bilal Kürektepe, Handan Gencer ve öğrencilerden oluşan müzik gurubu müzik resitali sundu. Tören şiir dinletisi, dans ve müzik gösterileriyle devem eden programda öğrenciler doyasıya eğlendi.

Törende konuşma yapan okul müdürü Abdulkadir Ünsal, “Okulumuzun yeni eğitim ve öğretim yılının tüm saygı değer öğretmenlerime, tüm anne babalarımıza ve değerli öğrencilerimize başarı gitmesini temenni ederim. Sevgili öğrenciler bugün yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını taşıyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızda ödev ve sorumluluklarınız daha da artacak. Sorumlu bir birey olmanız dileğiyle yeni eğitim ve öğretim yılınızı kutluyorum” şeklinde konuştu.