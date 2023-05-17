Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından ‘Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde üretilen ürünler okul bahçesinde sergilendi.

Düzenlenen sergiye Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Saraç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve protokol üyeleri katıldı. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu sergi sonrası yaptığı açıklamada “Avrupa Mesleki Beceriler Haftası etkinlikleri ile proje okulumuz olan Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği sergiye katıldık. Sergi vesilesi ile okulumuz öğrencileri tarafından üretilen ürünleri görmekten büyük memnuniyet duydum. Okul Müdürümüz Sadık Yaşar’ı, öğretmenlerimizi ve sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.